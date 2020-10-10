Son günlerin en iğrenç haberi: 22 gözaltı var!

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I·stanbul Emniyeti Siber Suc¸larla Mu¨cadele S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ekipleri, "müstehcenlik" konularıyla ilgili yürüttüğü çalışmalarda bir uygulama üzerinde farklı profil kullanıcılarının olduğu uygunsuz bir grubun kurulduğunu tespit etti.
Grupta çocukların cinsel istismarı ic¸erikli mu¨stehcen go¨ru¨ntu¨ ve mesaj paylas¸ıldığını belirleyen ekipler, I·stanbul merkezli Ankara, Agˆrı, Adana, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Eskis¸ehir, Giresun, I·zmir, Kırklareli, Mugˆla, Sakarya, Sivas, Tekirdagˆ ve Zonguldak'ta 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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