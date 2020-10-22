SONDAKİKA: İstanbul'da eğitim uçağı düştü

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İstanbul'da Büyükçekmece gölü yakınında bir eğitim uçağı düştü. Uçağın Hazerfen Havaalanı'ndan havalandığı belirtiliyor. Ekipler, olay yerinde inceleme yapıyor.
Ayrıntılar az sonra haber3.com'da...
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