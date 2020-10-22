SON DAKİKA
İSTANBUL'DA EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ!
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 22 Ekim 2020 11:16

SONDAKİKA: İstanbul'da eğitim uçağı düştü

İstanbul Büyükçekmece üzerinde bir eğitim uçağının düştüğü açıklandı. Ayrıntılar az sonra haber3.com'da...

A+ A-

İstanbul'da Büyükçekmece gölü yakınında bir eğitim uçağı düştü. Uçağın Hazerfen Havaalanı'ndan havalandığı belirtiliyor. Ekipler, olay yerinde inceleme yapıyor.

Ayrıntılar az sonra haber3.com'da...

istanbul , uçak , büyükçekmece , eğitim uçağı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM