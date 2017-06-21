Şort giydi diye dövülen genç kıza taciz skandalı !

İstanbul Pendik'te bir minibüste şort giydiği için saldırıya uğrayan üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam, yaşadığı olayın şokunu atlatamadan bu kez de sosyal medyada tacizlerin hedefi oldu. Yaşananlara isyan eden Sağlam, "Yani destek olanlara teşekkür ediyorum da 'haberi görüp tanışmak istedim' diyenlere anlam veremiyorum! Destek mesajı atanların %90'ı erkek... Kafayı yedirttiler en sonunda" dedi.

Sosyal medyadan gelen destek mesajı görünümlü tacizlere tepki gösteren Asena Melisa Sağlam tepkisini, "Yani destek olanlara teşekkür ediyorum da 'haberi görüp tanışmak istedim' diyenlere anlam veremiyorum! Destek mesajı atanların%90'ı erkek... Kendi hemcinslerinden utandıklarından mı bu yoğunluk... Tamamen bu olay üzerinden bana yürümek mi?? Kafayı yedirttiler en sonunda" sözleriyle gösterdi.

Şortlu kızı darp eden saldırgan cezaevinde çıktı !

İşte Asena Melisa Sağlam'ın o tweetleri:

SALDIRI ANI KAMERADA

Şort ve dekolte tişört giydiği için saldırıya uğrayan Melisa S.'nin dehşet anlarına ait kamera kayıtları ortaya çıktı.

ELİNİ GENÇ KIZIN SAÇINA UZATIYOR



Görüntülerde saldırgan E.K. minibüsünün arka sağ koltuğunda oturduğu hemen ön koltukta ise üniversitesi Asena Melisa Sağlam'ın oturduğu görülüyor. Genç kız telefonuyla oynarken saldırganın arka koltuktan genç kızın saçlarına uzattığı görülüyor. Genç kız durumu farketmiyor. Hemen ardından ayağa kalkan E.K., Asena Melisa Sağlam'ın sol yanağına vuruyor.

DARP EDİP YERE DÜŞÜRÜYOR



Saldırgan minibüs kapısına doğru ilerlerken genç kız peşinden koşuyor. Asena Melisa Sağlam'ın kolundan yakaladığı saldırgan bu kez genç kızı darp ettikten sonra yere düşürüyor. Asena Melise Sağlam yardım çığlıkları atarken saldırgan hızla minibüsten inerek uzaklaşıyor. Olayın şokunu yaşanan minibüsteki bir kaç yolcu ise saldırganın arkasından bakmakla kalıyor.

''Ramazan günü şort giydiğim için dayak yedim''