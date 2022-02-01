Sosyal medya bu videoyu konuşuyor: Magandalara bekçi müdahalesi

Yolu kapatıp araçlardan sarkarak kutlama yapan bir grup kişinin yer aldığı video sonunda yaşanan bir olayla dikkat çekti.

Sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılan bir video kısa sürede gündem oldu. Videoda bir grup kişinin araçlarıyla yolu kapatıp müzik eşliğinde eğlence yaptığı görüldü. Silahların da yer aldığı eğlence görüntülerinde bir magandanın silahını çıkarıp rastgele etrafa ateş etmesi tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu.

BEKÇİLER OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Fatih’in Kocamustafapaşa Mahallesi’ndeki bir asker eğlencesi olduğu öğrenilen olaydaki tehlikeli anları gören bekçiler ise hızla müdahale ederken magandanın elinden silahı aldı. Olaya kısa sürede müdahale eden bekçiler araçtakileri de indirdi. Dikkat çeken anların yaşandığı olay bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Videoyu izleyen çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ise yaşanan olayla ilgili çeşitli yorumlar yaptı.

Öte yandan olayın yaşandığı sırada o bölgede bulunan gece kartalları olarak bilinen bekçilerin tabancaya el koyarak magandayı ve araçta bulunan arkadaşlarını gözaltına alarak polis merkezine götürdüğü de öğrenildi. Magandaya, ‘Meskun mahalde ateş etme, trafiği tehlikeye düşürmek ve ateşli silahlar kanununa muhalefet’ suçlarından işlem yapıldı.