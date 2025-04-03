Sosyal medya bunu konuşuyor! DMM'den ''gözaltında cinsel saldırı'' iddialarına açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yer alan ''gözaltında cinsel saldırı'' iddialarını yalanladı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı soyal medya hespalarında yapılan “Gözaltında cinsel saldırıya uğrayan kadınları her gün konuşacağız ve buna direneceğiz” paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'Gözaltında cinsel saldırı' iddiaları doğru değildir. Türk Polis Teşkilatı, gözaltına alınan şahıslar ile ilgili tüm işlemleri yasaların çizdiği çerçevede yürütmekte olup, iddialardaki gibi bir olayın yaşanması söz konusu değildir. Gözaltına alınan kişilere yönelik, 'Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu' ve 'Ceza Muhakemesi Kanunu' hükümlerine uygun standart prosedür izlenmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, gözaltına alınan kişilerle ilgili tüm işlemlerin yasal çerçevede yürütüldüğü vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Gözaltında cinsel saldırıya uğrayan kadınları her gün konuşacağız ve buna direneceğiz.' şeklindeki paylaşımlar, teşkilatımızı itibarsızlaştırmaya yönelik asılsız, mesnetsiz, alçakça yapılan iftiralardır. Türk Polis Teşkilatı, gözaltına alınan şahıslarla ilgili tüm işlemleri, yasaların çizdiği çerçevede, büyük bir titizlik ve hassasiyetle yürütmektedir. Bu iftiraları sosyal medya hesapları üzerinden yayanlar hakkında da suç duyurusunda bulunulmuştur."

DHA