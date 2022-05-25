Sosyal medya fenomenine ''birine benzettik'' saldırısı

Silivri'de bir sosyal medya fenomeni saldırıya uğradı. Saldırganlar "Neden bana vurdunuz?" diyen fenomene, "Birine benzettik" diye cevap verirken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, 20 Mayıs Cuma günü Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde bulunan bir kafede gerçekleşti. Kafede arkadaşı ile beraber oturan A.A.'ın yanına tanımadığı 2 kişi oturdu. Saldırganlardan biri, oturduktan hemen sonra A.A.'ın bacağına yumrukla vurdu.

Ne olduğunu anlayamayan A.A., tepki göstermek için ayağa kalkmaya çalıştığı sırada diğer saldırgan çenesine yumruk attı. Ortalık bir anda karışırken, 2 saldırgan aynı anda genç fenomeni darbetmeye başladı. Çevredeki yurttaşların araya girmesi ile saldırganlar ve A.A. dışarı çıkarıldı.

A.A. "Bana neden vurdunuz?" diye sorarken, saldırgan, "Birine benzettik" diye cevap verdi. A.A., darp raporu aldıktan sonra polis merkezine giderek, saldırganlardan şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin çalışması üzerine 2 saldırgan da yakalanarak ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

"BİRİNE BENZETTİK DEDİ"

Tanımadığı kişilerce darbedilen fenomen A.A., "Ben Silivri'nin göbeğinde olan bir kafede oturuyordum. Bir anda biri bacağıma sert bir şekilde vurdu. Diğeri ise yumruk attı ve beni orada darbetmeye başladılar. Bunlar ağabey - kardeş zaten. İkisinden de Silivri Polis Merkezine giderek şikâyetçi oldum. Ben darbedildikten sonra sordum 'Neden darbettiniz' diye, onlarda 'Birine benzettik' dedi. Ömer Çelik tarafından çeneme vurulduğunda 1 santimetrelik yara oluştu" dedi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülere, arkadaşı ile oturan A.A.'ın, 2 saldırgan tarafından darbedildiği anlar yansıdı.