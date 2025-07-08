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Sosyal medya fenomenleri sokak ortasında yumruk yumruğa birbirine girdi

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İstanbul Üsküdar'da sosyal medya platformu üzerinden birbirlerine hakaret eden şahısların buluşmasında çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu. Gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi.

Olay, geçtiğimiz akşam Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, sosyal medyada çok sayıda takipçisi bulunan iki hesabın sahibi E.E. (21) ile M.C.T. (24) arasında internet üzerinden sözlü tartışma yaşandı. 

Tartışmanın devam etmesiyle birlikte taraflar, karşı karşıya gelmek amacıyla randevulaşarak bir buluşma planladı. Buluşma sonrası çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olaya karışan iki şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından soruşturma başlatılan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İHA

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Etiketler sosyal medya hesaplaşma kavga yumruk yumruğa kavga
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