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  4. 10 Ekim 2020 15:36

Sosyal medya hesabına ''ölüm hak'' yazan kişi 2 gün sonra ölü bulundu

Sosyal medya hesabında "ölüm hak" notuyla paylaşım yapan 35 yaşındaki Mesut Dereçiçeği, yaptığı paylaşımdan 2 gün sonra boş dükkanda ölü bulundu.

Sosyal medya hesabına ''ölüm hak'' yazan kişi 2 gün sonra ölü bulundu
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Olay, öğle saatlerinde Kavaklık Mahallesi'nde meydana geldi. Demir ve çelik fabrikasında işçi Mesut Dereçiçeği, boş dükkanda hareketsiz yerde yatarken bulundu. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Dereçiçeği'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede Dereçiçeği'nin göğsünde kesici aletle oluşabilecek yara tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı, Dereçiçeği'nin ölümünü şüpheli bularak soruşturma başlattı.

SOSYAL MEDYADA 'ÖLÜM HAK' YAZMIŞ

Mesut Dereçiçeği'nin 8 Ekim'de sosyal medya hesabından 'ölüm hak' yazarak paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı. Dereçiçeği'nin arkadaşıyla birlikte buluşmak üzere evden ayrıldığı ve bir daha haber alınamadığı öğrenildi.

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