Sosyal medya koronacılarına inceleme!

Korona virasa salgınının başlamasıyla birlikte sosyal medyada çok sayıda hastanede korona virüslü hasta bulunduğu ancak bunların gizlendiğine yönelik iddialar dile getiriliyor. Bazı görüntü ve ses kayıtları da bu iddialara eşlik ediyor.

Emniyet Genel Müdürlügü internet sitesinden yaptığı açıklamada halkı korkuya sevk eden paylaşım yapanlar hakkında inceleme başlatılacağı duyuruldu. Açıklama şöyle: “İncelemeler sonucunda, son günlerde dünyada birçok kişinin ölümüne sebep olan Korona Virüsü (COVID-19) ile ilgili olarak ülkemizde de salgının görüldüğüne dair gerçek dışı görüntü ve ses dosyalarını sahte hesaplar üzerinden yayarak kamuoyunu endişeye düşüren korku ve paniğe sevk eden paylaşımlar tespit edilmiştir. Bu şekilde halkı korkutma amaçlı paylaşımlarda bulunan şahıslar hakkında gerekli çalışmalar başlatılmış olup en kısa süre içerisinde adli mercilere sevki sağlanacaktır.”