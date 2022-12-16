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Sosyal medyada 12 hesaba inceleme

Sosyal medyada 12 hesaba inceleme
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyarbakır-Mardin yolunda, çevik kuvvet polislerine yönelik bombalı saldırıyla ilgili sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan 12 hesap yöneticisinin tespit edilerek ilgili makamlara bildirildiğini duyurdu.

EGM'den yapılan açıklamada; Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi. A

çıklamada, "Bu kapsamda; 16.12.2022 tarihinde Diyarbakır-Mardin kara yolunda, polis çevik kuvvet aracına yönelik bombalı saldırı olayına ilişkin sosyal medya platformlarında vatandaşlarımız arasında korku ve panik yaratmak amacı barındıran, vatandaşlarımızı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden ve provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 12 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, ilgili makamlara gönderilmiştir" denildi.

 

 

Etiketler egm emniyet polis Emniyet Genel Müdürlüğü
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