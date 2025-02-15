  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Sosyal medyada kadınlara iğrenç tuzak!

Sosyal medyada ''Asistan'' ilanıyla fuhuş tuzağı: 17 yaşındaki kızın ihbarıyla yakalandı

Sosyal medyada ''Asistan'' ilanıyla fuhuş tuzağı: 17 yaşındaki kızın ihbarıyla yakalandı
Güncelleme:

Sosyal medya üzerinden verdiği ''Asistan aranıyor'' ilanına başvuran kadınlarla görüşüp fuhuşa zorladığı iddia edilen M.A. (46) yakalandı. Şüpheli, 17 yaşındaki bir kızın şikayeti üzerine gözaltına alınıp, tutuklandı.

İstanbul’da polise başvuran 17 yaşındaki E.S., internet üzerinden gördüğü bir iş ilanıyla ilgili iş görüşmesine gittiğini, görüştüğü kişinin kendisini fuhuşa zorladığını söyleyerek şikayetçi oldu. Ahlak Büro Amirliği tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 17 yaşındaki E.S.’nin söylediği Bağcılar’daki eve giden ekipler şüpheli M.A.’yı (46) gözaltına aldı.

YÖNTEMİ ORTAYA ÇIKARILDI

Asayiş şube müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliğine getirilen M.A.’nın kendisini inşaatçı iş insanı olarak tanıtarak sosyal medya üzerinde iş ilanları verdiği belirlendi. 'Yakın asistan aranıyor' ilanlarına cevap veren kadınları görüşmeye çağırmadan önce fotoğraflarını isteyen şüphelinin, beğendiklerini bürosu çağırdığı öğrenildi. Görüşme sırasında iş arayan kadınlarla samimiyet kuran şüphelinin 'Büyük iş adamlarının yanında asistan olacaksınız. Çok para kazanacaksınız" vaatleriyle kandırdığı kadınların bir kısmıyla birlikte olduğu ardından fuhuşa zorlandığı öne sürüldü.

BİR KİŞİ DAHA ŞİKAYETÇİ OLDU

Ahlak Büro Amirliğinde gelen S.C.(26) adlı kadının da M.A.’dan şikayetçi olduğu belirtildi. Polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen M.A.’nın ise kimseye zorla bir şey yaptırmadığını söylediği öğrenildi. Şüpheli işlemlerinin ardından, çocuğun cinsel istismarı, fuhuşa aracılık ve yer temin etmek suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Etiketler sosyal medya asistan ilanı fuhuş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Galatasaray'da Alvaro Morata şoku! Galatasaray'da Alvaro Morata şoku! Otelden atılan müşteri 6 kişiyle geri döndü, ortalık karıştı Otelden atılan müşteri 6 kişiyle geri döndü, ortalık karıştı Tokat'ta keserli vahşet: 17 yaşındaki oğlunu öldürdü Tokat'ta keserli vahşet: 17 yaşındaki oğlunu öldürdü İki otomotiv devinden Türkiye'ye dev yatırım İki otomotiv devinden Türkiye'ye dev yatırım İstanbul'un en lüks semtinde 11 bin lira kira ödüyordu: Bilirkişiden rekor zam! İstanbul'un en lüks semtinde 11 bin lira kira ödüyordu: Bilirkişiden rekor zam! Kar ve sağanak yağışlar sonrası barajların son hali görüntülendi Kar ve sağanak yağışlar sonrası barajların son hali görüntülendi DEM Parti'den olay açıklama: ''İktidar ve Erdoğan barışı sabote ediyor'' DEM Parti'den olay açıklama: ''İktidar ve Erdoğan barışı sabote ediyor'' Gece yarısı dükkanı boşaltıp kaçtı: Zarar 10 milyon TL! Gece yarısı dükkanı boşaltıp kaçtı: Zarar 10 milyon TL! Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ düştü Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ düştü Tam 910 tane! Sınır kapısında ele geçirildi Tam 910 tane! Sınır kapısında ele geçirildi
14 Şubat ilanıyla olay yaratan Merve Taşkın için karar verildi 14 Şubat ilanıyla olay yaratan Merve Taşkın için karar verildi Fenerbahçe'nin borcu açıklandı Fenerbahçe'nin borcu açıklandı Arka Sokaklar dizisinde sürpriz ayrılık Arka Sokaklar dizisinde sürpriz ayrılık Meclis'in en çalışkan milletvekilleri anketinin sonuçları açıklandı Meclis'in en çalışkan milletvekilleri anketinin sonuçları açıklandı TEM'de yol kesen magandalar sürücüye kabusu yaşattı TEM'de yol kesen magandalar sürücüye kabusu yaşattı Denizlerin gizemli canlısı Antalya Körfezi'nde ilk kez görüntülendi Denizlerin gizemli canlısı Antalya Körfezi'nde ilk kez görüntülendi Antik çağın hazinesi Türkiye'ye iade ediliyor Antik çağın hazinesi Türkiye'ye iade ediliyor Yaşlı bir insan cildiyle dünyaya geldi, sebebi belli oldu Yaşlı bir insan cildiyle dünyaya geldi, sebebi belli oldu UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon kim olur? Oranlar güncellendi UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon kim olur? Oranlar güncellendi