  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Sosyal medyada ''baba tacizi'' rezaleti!

Sosyal medyada ''baba tacizi'' rezaleti!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir sosyal medya uygulaması üzerinden yapılan canlı yayında babası tarafından taciz edilen kız çocuğunun koruma altına alındığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada, kızına uygunsuz söylem ve hareketlerde bulunan kişi ile ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının hemen ardından il müdürlüğü ekiplerimiz harekete geçmiştir. Çocuğumuz koruma altına alınmıştır. Bakanlığımız tarafından adli süreç takip edilecektir." ifadelerine yer verildi.

GÖRÜNTÜLER SONRASI BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Alınan bilgiye göre, sosyal medyada yer alan görüntüler sonrası harekete geçen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile iletişim kurarak görüntülerde yer alan kişinin İzmir'de yaşayan H.Y olduğunu tespit etti. Bunun üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri H.Y'yi gözaltına aldı.

KORUMA ALTINA ALINDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından H.Y'nin adliyeye sevk edileceği, kızı İ.Y'nin (15) ise İzmir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığı öğrenildi.

Bakanlığın H.Y hakkında açılacak davaya da müdahil olacağı bildirildi.

 

Etiketler baba taciz sosyal medya skandal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Pelin Öztekin'den babası Rasim Öztekin için duygusal paylaşım
6 katlı binada yangın: 42 kişi hastaneye kaldırıldı
Dolar, Euro ve altın ibreyi yeniden yukarı çevirdi!
Radyo programcısı, dinleyicisi tarafından öldürüldü!
AK Partili Belediye önünde üzerine benzin döküp kendini yakmaya kalktı
İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı haritası gece yarısı açıklandı! Harita böyle değişti!
Meteoroloji saat verip uyardı: Yağışlar fena vuracak!
Erdoğan’ın koruma polisi intihar etti
Cumhur, Millet derken... Üçüncü bir ittifak mı geliyor ?