Sosyal medyada canlı yayın yaparken kendini vurdu

Olay, saat 06.00 sıralarında İstanbul Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi. Kafede çalışan 39 yaşındaki Ahzen Ç., cep telefonuyla sosyal medya hesabından canlı yayın yapmaya başladı.

Arabesk müzik dinleyip canlı yayın yaptığı sırasında “O gün gelmeden ya hepsi ölecek, ya bana konuşacaklar” dediği sırada elinde bulunan silahı başına doğru tuttuğu sırada ateş alması sonucunda hayatını kaybetti. Vatandaşların silah sesinin duyulması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Ahzen Ç.’nin cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.