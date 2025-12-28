  1. Anasayfa
Sosyal medyada DEAŞ terör örgütünü öven şüpheli yakalandı

Güncelleme:

Iğdır'da sosyal medya hesaplarından eli kanlı bölücü DEAŞ terör örgütünü öven ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini aşağılayıcı nitelikte paylaşımlar yapan kişi operasyonla yakalandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, DEAŞ terör örgütünün sanal medya platformlarındaki faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

Iğdır'da yaşayan N.K. tarafından kullanılan sanal medya hesaplarından DEAŞ terör örgütünü övücü/yüceltici, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılayıcı ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini aşağılayıcı nitelikte paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

Şüpheli N.K., 26 Aralık’ta yapılan operasyonla yakalandı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan N.K. adliyeye sevk edildi. (DHA)

