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Sosyal medyada dev operasyon: Türkiye'nin tanınmış 10 sosyal medya fenomeni gözaltında

Sosyal medyada dev operasyon: Türkiye'nin tanınmış 10 sosyal medya fenomeni gözaltında
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medyada 'key drop' adlı siteden dijital oyun adı altında sanal kasalar açtıkları ve haksız kazanç sağlayarak kumar oynamaya teşvik ettikleri iddia edilen 10 sosyal medya fenomeni gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca yapılan sanal devriye faaliyetlerinde, yüksek takipcili bazı fenomenlerin sosyal medya uygulamaları olan 'Twitch, Youtube, Instagram ve Tiktok' yayınları sırasında 'key drop' adlı siteden dijital oyun adı altında, yayıncıların diğer kullanıcılarla birlikte oyundan kazandıkları eşyaları paraya dönüştürmek adına sanal kasalar açtığı ve haksız kazanç sağlayarak kumar oynamaya teşvik ettiği öne sürüldü.

10 şüpheli yakalandı

Soruşturma kapsamında 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca 5 şüphelinin yurt dışında olduğu, 2 şüphelinin şehir dışında olduğu ve 1 şüphelinin ise firari durumda olduğu öğrenildi. Öte yandan 1 şüphelinin ise adliyeye geleceği öğrenildi.

Keydrop'a ikinci kez erişim engeli getirildi

Geçtiğimiz Şubat ayında hakkında erişim engeli alınan Keydrop'a bir kez daha erişim engeli getirilmişti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 14 Şubat'ta yasa dışı bahis ve kumar içeriklerine yönelik alınan karar doğrultusunda erişim engeli getirilen Keydrop bir kez daha erişim engeli kararıyla kapatıldı.

Counter Strike oyuncularının kasa açarak oyun içi skin kazanabildiği bir platform olan Keydrop, Türkiye'de erişime engellendi.

Keydrop‘un keydrop.com ve key-drop.com alan adları, Ankara 12. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla kapatıldı.

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