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  4. 13 Temmuz 2017 08:50

Sosyal medyada Erdoğan ve şehide hakarete tutuklama

Balıkesir'de sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile şehit polis memuruna hakaret ettiği iddia edilen bir kişi tutuklandı.

Sosyal medyada Erdoğan ve şehide hakarete tutuklama
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Balıkesir'de, sosyal medya üzerinden yaptığı bir  paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve şehit polis memuru Aydın Nazillioğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Balıkesir'de, Yoldaş S, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tunceli'de, 2015  yılında polis lojmanlarının güvenlik noktası ile burada bekleyen zırhlı araçlara  yapılan saldırıda şehit olan polis memuru Aydın Nazillioğlu'na sosyal medya  üzerinden yaptığı bir paylaşımda hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Yoldaş S, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünde  ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi  mahkeme tarafından tutuklandı.

 

 

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