Sosyal medyada hacizli araba avcıları aranıyor

AVM otoparklarında, sokaklarda terk edilmiş, uzun süredir park halinde kalmış otomobillere ilişkin olarak istihbarat şirketleri harekete geçmeye başladı

Hürriyet gazetesinden Burak Taşçı'nın haberine göre sahiplerinin borçlarından dolayı gelen hacizler nedeniyle yakalama kararı bulunan otomobilleri ihbar edenlere ise otomobilin değerine göre ödül verilmeye başlandı.

Bazı şirketlerin üstlendiği bu görev sosyal medyada da yer almaya başladı. Instagram, Facebook gibi mecralarda hacizli arabalara ilişkin dosyaları elinde tutan şirketler ilan vererek arabaların bulunmasını hızlandırıyor.