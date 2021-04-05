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Sosyal medyada infial yaratan olay

“Sapık Alihan” adlı Youtube kanalında Alihan Ş. isimli şahısın, paylaştığı videolar sosyal medyada infial yarattı. Videoya duyarsız kalamayan vatandaşlar Alihan Ş.’nin tutuklanması için Twitter üzerinden #SapıkAlihanTutuklansın başlığı altında çağrıda bulundu.

Paylaştığı videoda Türk bayrağına, Mustafa Kemal Atatürk'e ve vahşice katledilen Özgecan Aslan'a yönelik ağır hakaretler sarf etti. Sosyal medyada infial yaratan sözleri sonrasında binlerce paylaşım yapıldı.

Başka videolarında 3 yaşındaki bir çocuğa tecavüz ettiğini de iddia eden Alihan Ş. için Twitter'da #SapıkAlihanTutuklansın etiketiyle tutuklanma çağrısında bulunuldu.

ÖNEMLİ NOT: O iğrenç görüntüleri yayın politikamız nedeniyle Haber3.com'da yayınlamıyoruz.

 

Etiketler Sapık Alihan youtube gözaltı infial twitter
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