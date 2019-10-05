  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 05 Ekim 2019 17:29

Sosyal medyada küfür kavgası kanlı bitti

Antalya'nın Kepez ilçesinde 17 yaşındaki C.S.A., sosyal medyada annesine küfür ettiği gerekçesiyle arkadaşı S.İ.'yi (15), sokak orasında bacaklarından bıçakladı.

Sosyal medyada küfür kavgası kanlı bitti
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Olay, saat 15.15’de Kepez ilçesi Yeniemek Mahallesi 2562 sokakta meydana geldi.

İddiaya göre, arkadaş olan C. S.A ve S.İ. henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kavga etti. İddiaya göre, S.İ., kavgalı arkadaşı C. S. A.’nın annesini telefonla arayarak hakaret etti.

Annesine hakaret edildiğini duyan C. S. A. ise S.İ.'ye buluşma teklifinde bulundu. İkili yüz yüze görüşmek için randevulaştı ve sokakta buluştu. Burada da tartışmaya başlayan iki genç kız birbirlerine girdi.

Ardından C. S. A., iddiaya göre yanında getirdiği bıçakla sağ ve sol bacağından S.İ.'yi yaralayıp olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kanlar içerisinde yere yığılan S. İ. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akdeniz Tıp Fakültesi Acili’ne kaldırıldı.

Polis, kaçan C. S. A.’yı ise olaydan yarım saat sonrası yakaladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
anne , sosyal medya , antalya , küfür
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM