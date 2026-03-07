  1. Anasayfa
  4. Sosyal medyada mafyacılık oynayanlara şafak baskını: Çok sayıda gözaltı var!

Sosyal medyada mafyacılık oynayanlara şafak baskını: Çok sayıda gözaltı var!

Güncelleme:

Ankara’da sosyal medya üzerinden silahlı videolar paylaşarak birbirlerine meydan okuyan şahıslara yönelik ''Albüm'' operasyonu düzenlendi. Asayiş Şube ekipleri eş zamanlı baskınlarla 26 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son dönemde sosyal medya platformlarında artış gösteren silahlı paylaşımları mercek altına aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan teknik ve fiziki takibin ardından, şüphelilere yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

Birbirlerine meydan okuyorlardı

Polis ekiplerinin tespitlerine göre; şüpheliler silahla ateş ettikleri anları videoya çekip paylaşarak, diğer gruplara sosyal medya üzerinden meydan okuyordu. Suç örgütü sempatizanlığı ve bireysel silahlanmayı özendiren bu içerikleri yayınlayan kişiler tek tek deşifre edildi. 'Albüm' adı verilen operasyonda 26 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

