  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Sosyal medyada ''operasyon paylaşımı'' operasyonu!

Sosyal medyada ''operasyon paylaşımı'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Sosyal medyada ''operasyon paylaşımı'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Güncelleme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova’da dün DEAŞ terör örgütüne yapılan operasyonla ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan 16 şahsın yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yalova’da dün DEAŞ terör örgütüne yapılan operasyonla ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan 16 şahsın yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya açıklamasında "Sosyal medyada kaynağı belirsiz, manipülatif, olumsuz ve gerçek dışı paylaşımlar dezenformasyon üretmeye yöneliktir. Bu tür provokatif içerikli yayın yapanlar hakkında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımız çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın yalnızca resmî kaynaklardan yapılan bilgilendirmeleri esas almalarını rica ediyoruz" ifadesini kullandı.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

İslam Memiş altın ve gümüş yatırımcılarını uyardı: ''Manipülasyon var, listemizden çıkardık''
İslam Memiş altın ve gümüş yatırımcılarını uyardı: ''Manipülasyon var, listemizden çıkardık''
Üç polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonunda dikkat çeken detaylar! 4 ay önce...
Üç polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonunda dikkat çeken detaylar! 4 ay önce...
Okullarda kar tatili uzatıldı! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler...
Okullarda kar tatili uzatıldı! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler...
İstanbul'a neden yağmur ve kar yağmadığı bir kez daha kanıtlandı
İstanbul'a neden yağmur ve kar yağmadığı bir kez daha kanıtlandı
Polis ile IŞİD'li teröristler arasında çatışmadan acı haber: 3 evladımız şehit düştü!
Polis ile IŞİD'li teröristler arasında çatışmadan acı haber: 3 evladımız şehit düştü!
Güvensiz Ürünler listesi güncellendi; bir temizlik malzemesi ve 3 ürün daha listede!
Güvensiz Ürünler listesi güncellendi; bir temizlik malzemesi ve 3 ürün daha listede!
Yalova'da 3 şehit verdiğimiz çatışma burada yaşandı!
Yalova'da 3 şehit verdiğimiz çatışma burada yaşandı!
Türkiye onlara cennet... Yılbaşı öncesi akın akın geldiler!
Türkiye onlara cennet... Yılbaşı öncesi akın akın geldiler!
Etiketler kaynağı belirsiz manipülatif olumsuz gerçek dışı Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı gözaltı deaş operasyon sosyal medya
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Üniversiteli Ayşe'nin katil zanlısı eski polis bir itiraz bir itiraf! Üniversiteli Ayşe'nin katil zanlısı eski polis bir itiraz bir itiraf! Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur futbolda bahis soruşturmasında tutuklandı Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur futbolda bahis soruşturmasında tutuklandı Bu iddia olay olacak: ''DEAŞ'lı sandıklarınız aslında PKK'lı!'' Bu iddia olay olacak: ''DEAŞ'lı sandıklarınız aslında PKK'lı!'' Hava durumu çok şaşırtacak: Kar gidiyor, güneşli bahar havası geliyor! Hava durumu çok şaşırtacak: Kar gidiyor, güneşli bahar havası geliyor! İstanbul'da lüks oto galeride 11 milyar TL'lik vurgun iddiası! İstanbul'da lüks oto galeride 11 milyar TL'lik vurgun iddiası! Galatasaray'dan sözleşmesi bitecek olan İlkin Aydın için flaş açıklama Galatasaray'dan sözleşmesi bitecek olan İlkin Aydın için flaş açıklama Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü şarkıcı tutuklandı Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü şarkıcı tutuklandı Ünlü futbol yorumcusu eski milli futbolcu yoğun bakımda! Ünlü futbol yorumcusu eski milli futbolcu yoğun bakımda! Türkiye'deki yoksulluk oranı ve en yoksul iller belli oldu Türkiye'deki yoksulluk oranı ve en yoksul iller belli oldu Yalova irtibatlı DEAŞ'lılara şafak operasyonu: 100'den fazla gözaltı var! Yalova irtibatlı DEAŞ'lılara şafak operasyonu: 100'den fazla gözaltı var!
Ekranların yakışıklı oyuncusu sessiz sedasız nikah masasına oturup ''evet'' dedi Ekranların yakışıklı oyuncusu sessiz sedasız nikah masasına oturup ''evet'' dedi Kuruluş Orhan dizisinde sürpriz ayrılık: Usta oyuncu veda ediyor Kuruluş Orhan dizisinde sürpriz ayrılık: Usta oyuncu veda ediyor Trump, Netanyahu geçtiği kameraların karşısında Erdoğan'ı övmeye doyamadı Trump, Netanyahu geçtiği kameraların karşısında Erdoğan'ı övmeye doyamadı 73 yaşıonda dondurucu soğuğa rağmen kilometrelerce gezip tek bir aç hayvan bile bırakmıyor! 73 yaşıonda dondurucu soğuğa rağmen kilometrelerce gezip tek bir aç hayvan bile bırakmıyor! Kar bastırdı, yol dondu, D-100 karayolunda kar çilesi: Araçlar mahsur kaldı! Kar bastırdı, yol dondu, D-100 karayolunda kar çilesi: Araçlar mahsur kaldı! Gazeteci Fatih Ergin gözaltına alındı Gazeteci Fatih Ergin gözaltına alındı Yeni yıl gelmeden zamları gelmeye başladı: Bir sigara markasına 5 TL zam geldi! Yeni yıl gelmeden zamları gelmeye başladı: Bir sigara markasına 5 TL zam geldi! Türkiye’nin ilk millî jet eğitim uçağı HÜRJET Avrupa'ya ihraç ediliyor! Türkiye’nin ilk millî jet eğitim uçağı HÜRJET Avrupa'ya ihraç ediliyor! Fenerbahçe tribün liderine İstanbul'da silahlı saldırı! Fenerbahçe tribün liderine İstanbul'da silahlı saldırı!