  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 10 Şubat 2021 11:12

Sosyal medyada paylaştılar, polis tek tek yakaladı!

Adana'da sosyal medya üzerinden uyuşturucu kullanımını özendirdiği tespit edilen kişilere yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyada paylaştılar, polis tek tek yakaladı!
A+ A-

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan uyuşturucu kullanımını özendirici metin, fotoğraf ve video paylaşan 12 kişiyi tespit etti. Uyuşturucu kullanımını özendirici paylaşımlarla Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 190/2 maddesini ihlal ederek suç işleyen şüphelilerin yakalanması için ekipler, dün şafak vakti operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin koçbaşlarıyla demir kapılarını kırarak girdikleri evlerde 7 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

adana , sosyal medya
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM