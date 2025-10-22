  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Sosyal medyada sahte bungalov ilanıyla 70 milyon TL'lik vurgun yapmışlar!

Sosyal medyada sahte bungalov ilanıyla 70 milyon TL'lik vurgun yapmışlar

Güncelleme:

İzmir merkezli 16 ilde düzenlenen ve 70 milyonluk vurgun yaptığı belirlenen sahte bungalov kiralama şebekesine yönelik operasyonda dolandırıcıların hesaplarından yaklaşık 70 milyon TL tutarında haksız kazanç tespit edildi...

İzmir merkezli 16 ilde düzenlenen ve 70 milyonluk vurgun yaptığı belirlenen sahte bungalov kiralama şebekesine yönelik operasyonda, gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, sosyal medya üzerinden sahte bungalov ilanlarıyla vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik çalışma gerçekleştirildi.

9 ayda 17 kişi dolandırıldı, 600 bin TL kaptırdılar

Yapılan incelemelerde, son 9 ay içerisinde 17 farklı ilde yaşayan çok sayıda vatandaşın, sosyal medya platformlarında gördükleri bungalov tarzı sahte kiralık ev ilanlarına inanarak para gönderdikleri belirlendi. Dolandırıcılık mağduru vatandaşların, kiralama işlemleri sonrasında şahıslara ulaşamayınca polise başvurarak şikayetçi oldukları öğrenildi.

Hesaplarda 70 milyon liralık haksız kazanç

Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve mali analizlerde, şüphelilerin banka ve kripto varlık hesaplarında yaklaşık 70 milyon TL tutarında haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

16 ilde eş zamanlı operasyon: 27 gözaltı, 19 tutuklama

Elde edilen delillerin ardından, İzmir merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve suç unsuru ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İHA

text-ad
Etiketler sahte bungalov ilanı sahte ilan bungalov ilanı bungalov vurgunu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu ile geri dönüyor; bölüm başı ücreti olay oldu! Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu ile geri dönüyor; bölüm başı ücreti olay oldu! Tam 25 kilo birden veren, 43 yaşında olduğuna 43 şahit gereken oyuncunun lise pozları olay oldu Tam 25 kilo birden veren, 43 yaşında olduğuna 43 şahit gereken oyuncunun lise pozları olay oldu Kaymakamlık sosyal medyadan isyan etti: ''Ceza kesmekten yorulduk'' Kaymakamlık sosyal medyadan isyan etti: ''Ceza kesmekten yorulduk'' AK Partili Şamil Tayyar'dan olay olacak ''Sırada sürpriz isimler var'' çıkışı! AK Partili Şamil Tayyar'dan olay olacak ''Sırada sürpriz isimler var'' çıkışı! Bu da yapılmaz ama! Bu sefer mezarlıktan öyle bir şey çalındı ki... Kahreden hırsızlık! Bu da yapılmaz ama! Bu sefer mezarlıktan öyle bir şey çalındı ki... Kahreden hırsızlık! Ünlü sunucu canlı yayında fenalaştı; apar topar hastaneye kaldırıldı Ünlü sunucu canlı yayında fenalaştı; apar topar hastaneye kaldırıldı Türkiye'nin en zengini ünvanını kaptıran Murat Ülker'den dikkat çeken yorum Türkiye'nin en zengini ünvanını kaptıran Murat Ülker'den dikkat çeken yorum 3 kişiyi öldürüp, 2'si polis 7 kişiyi yaralayan Balıkesir canisi kamerada! 3 kişiyi öldürüp, 2'si polis 7 kişiyi yaralayan Balıkesir canisi kamerada! Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Zenginle fakir arasındaki uçurum derinleşiyor'' Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Zenginle fakir arasındaki uçurum derinleşiyor'' Binlerce öğrencinin boşta kaldığı 2025 YKS'de büyük skandal: ''Tercihler sistemde değiştirilmiş!'' Binlerce öğrencinin boşta kaldığı 2025 YKS'de büyük skandal: ''Tercihler sistemde değiştirilmiş!''
Elektrik faturalarına gizli zam! 45 milyon vatandaşın cebi yanacak! Elektrik faturalarına gizli zam! 45 milyon vatandaşın cebi yanacak! Louvre Müzesi'nden çalınan mücevherlerin değeri açıklandı Louvre Müzesi'nden çalınan mücevherlerin değeri açıklandı Koşun depoları doldurun! Akaryakıtta beklenen indirim geldi! Koşun depoları doldurun! Akaryakıtta beklenen indirim geldi! Katil zanlısı komandolarla çatıştı; teslim olmadı, yaşamını yitirdi! Katil zanlısı komandolarla çatıştı; teslim olmadı, yaşamını yitirdi! Cesur tarzıyla genç mankenlere meydan okuyan ekranların kusursuz güzelinden olay açıklama Cesur tarzıyla genç mankenlere meydan okuyan ekranların kusursuz güzelinden olay açıklama Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru vardı: 9 maçta tam 43 gol atıldı! Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru vardı: 9 maçta tam 43 gol atıldı! Komşuların kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 12 yaralı var! Komşuların kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 12 yaralı var! Kış havası sürüyor: Sağanak yağışlara devam... Pastırma yazı için tarih belli oldu! Kış havası sürüyor: Sağanak yağışlara devam... Pastırma yazı için tarih belli oldu! Güzel oyuncudan ''hık demiş müstakbel kaynanası Seda Sayan'ın burnundan düşmüş'' dedirten değişim! Güzel oyuncudan ''hık demiş müstakbel kaynanası Seda Sayan'ın burnundan düşmüş'' dedirten değişim! Yollar, araçlar sular altında kaldı, heyelanlar oldu, yaşam durdu! Yollar, araçlar sular altında kaldı, heyelanlar oldu, yaşam durdu!