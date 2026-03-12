Sosyal medyada skandal görüntüler: 3 yaşındaki oğlunu alkol masasına oturttu

İzmir'de 3 yaşındaki oğlunu alkol masasına oturtup bu anları sosyal medyada paylaşan 53 yaşındaki baba B.K. gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sanal medyada hızla yayılan ve 3 yaşındaki bir çocuğun alkol masasında oturtulduğunu gösteren görüntüler üzerine harekete geçti. Ekipler, görüntülerdeki şahsın çocuğun babası B.K. (53) olduğunu tespit etti.

"Adli Kontrol" Kararı

Polis ekiplerince Karabağlar'daki iş yerinde yakalanan B.K., ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, B.K. hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verdi.

Kamuoyunda geniş yankı bulan bu kararın ardından, çocuğun güvenliği ve aile içi ihmal vakalarına yönelik hukuki yaptırımlar tekrar tartışılmaya başlandı.

