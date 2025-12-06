Sosyal medyada tanıştığı kadının evine gitti, hayatının kabusunu yaşadı

  1. Anasayfa
  4. Sosyal medyada gaspçı sevgili tuzağı: Tanıştığı kadının evine gitti, hayatının kabusunu yaşadı!

Ankara'da sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kadının daveti üzerine kadının evine giden bir kişi, şüpheli kadın ile sevgilisi tarafından gasp edildi.

Ankara'da sosyal medya üzerinden tanıştığı erkeği eve çağırıp gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan A.Ü. isimli kadın ile sevgilisi A.C.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Etimesgut ilçesinde meydana geldi. A.Ü. isimli kadın, iddiaya göre sosyal medya üzerinden tanıştığı bir erkeği evine davet etti. A.Ü., eve çağırdığı erkeği alkol aldırma bahanesiyle dışarı çıkardı.

Bu sırada sevgilisi A.C.Y., eve girip saklandı. Eve dönen ismi öğrenilemeyen erkek, iki şüpheli tarafından darbedildi.

Telefonu, cüzdanı ve kredi kartı gasbeden iki şüpheli, mağduru evde bırakarak olay yerinden kaçtılar. Bir süre sonra kendine gelen ve dışarı çıkmak için yardım isteyen erkeği görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda iki şüpheli gözaltına aldı. Erkek şüpheli A.C.Y.’nin 16 suçtan arandığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)

 

DHA

Etiketler ankara sosyal medya kadın sevgili gasp darp
