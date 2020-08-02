Sosyal medyada tepki çeken görüntü

Karaköprü ilçesine bağlı Şenevler Mahallesi'nde, Kurban Bayramı'nın ilk günü dananın kesim alanına götürülmesinde iş makinesi kullanıldı. Arka ayağından iple iş makinesinin kepçesine bağlanan hayvan, havaya kaldırılarak metrelerce götürüldü. Daha sonra dana, kesim yeri olarak belirlenen pazar alanında kasap tarafından kesildi. Hayvanın iş makinesi ile götürülme görüntüleri ise paylaşıldığı sosyal medyada tepki topladı. Sosyal medya üzerinden yorum yapanlar, hayvana kesime götürürken eziyet edildiğini belirterek, sorumlularının cezalandırılmasını istedi.

VALİ ERİN: ÜÇ KİŞİYE İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, tepki çeken olayla ilgili açıklma yaptı. Vali Erin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "01.08.2020 günü ilimizde meydana gelen ve basına yansıyan 'hayvana eziyet' konusuyla ilgili olarak, olaya karışan kepçe operatörü, kurban sahibi ve kasap yakalanmış, 5199 Sayılı (Hayvanları Koruma Kanunu) Kanun'a göre idari para cezası uygulanmış ve şahıslar hakkında ayrıca adli tahkikat başlatılmıştır" dedi.



