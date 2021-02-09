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  4. 09 Şubat 2021 08:33

Sosyal medyada uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

Adana’da sosyal medya hesapları üzerinden yayın yaparak uyuşturucu madde kullanmayı özendirdiği belirlenen 12 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti gerçekleştirilen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı.

Sosyal medyada uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya hesabını üzerinden uyuşturucu madde kullanılmasını alenen özendiren veya bu nitelikte yayın yapma suçunu işlediği 12 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu 12 kişiye yönelik operasyonun başlattı. Şafak vakti şüphelilerin adreslerine özel harekat timleriyle eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Özel Harekat timleri söz konusu şahısların evlerine koçbaşıyla kapıyı kırıp girdi. Ardından şüphelilere kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Operasyonda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzer emniyete götürüldü.
 

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