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Sosyal medyada yayılan ''çocuk kaçırma'' iddiaları ortalığı karıştırdı

Sosyal medyada yayılan ''çocuk kaçırma'' iddiaları ortalığı karıştırdı

Diyarbakır'da aileleri tedirgin eden ''çocuk kaçırma'' iddiaları asılsız çıktı.

Geçtiğimiz birkaç gün içerisinde bazı sosyal medya hesaplarında kimliği belirsiz bir kişinin hedef gösterilerek Diyarbakır'da çocuk kaçırdığı yönünde paylaşımlar yapıldı.

İDDİALAR ASILSIZ ÇIKTI
Söz konusu paylaşımlarla ilgili Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre kentte çocuk kaçırılması olayının olmadığı, iddiaların asılsız ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu öğrenildi.

Etiketler diyarbakır çocuk kaçırma
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