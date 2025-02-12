Sosyal medyadaki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı var

Karaman'da bir kişi sosyal medyada tartışıp randevulaşarak buluştuğu bir 19 yaşında 2 kişiyi pompalı tüfekle vurdu. 19 yaşındaki genç hayatını kaybederken diğer kişi yaralandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Piri Reis Mahallesi Piri Reis Parkı yanında meydana geldi.

İddiaya göre, M.D., sosyal medya üzerinden A.C. ve S.A. ile tartıştı. Tartışma sonrası sosyal medya üzerinden randevulaşan taraflar, Piri Reis Parkı yakınında buluşup, kavga etmeye başladı.

Yaşanan arbede sırasında M.D., pompalı tüfekle A.C.'ı boyun bölgesinden, S.A.'yı ise karın ve göğüs bölgesinden vurdu. M.D. olayın ardından kaçarken, yaralılar ise özel araçlarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralılardan A.C., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı, S.A. ise ameliyata alındı.

Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

DHA