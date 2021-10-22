Sosyal medyadaki polis aracı videosu yüzünden gözaltına alındı

İzmir'de sosyal medya üzerinden tamirhanedeki bir polis aracını kurşunlamış gibi çektiği videoyu paylaşan bir kişi gözaltına alındı.

İzmir’in Menemen ilçesinde, göçük nedeniyle sanayiye tamire götürülen polis aracının videosunu çekerek sosyal medya hesabından, “Sizce ben mermi patlattığım memur aracını bizim tamirhanede haberim yokmuş gibi tamir etmiş miyimdir? Karşımdaki babam da olsa ezerim” şeklinde paylaşım yapan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Görüntülerin yayılmasının ardından Giresun'da ikamet eden bir kişi durumu polise bildirdi. Giresun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu paylaşımı yapan kişinin Menemen'de ikamet ettiği belirlendi. Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.S'yi (22) Şair Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde yakaladı. EVİNDE POMPALI TÜFEK BULUNDU Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada paylaşımlarında yer verdiği pompalı tüfek de ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.