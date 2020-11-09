Sosyal medyadan canlı yayın yaptığı sırada hayatını kaybetti

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Telefonla sosyal medyadan canlı yayın yaparken park halindeki kamyona çarpan sürücü hayatını kaybetti. Olay, Gaziantep'te yaşandı. 43 yaşındak Ahmet İspir cep telefonuyla sosyal medyadan canlı yayın yaparken kaza geçirdi. Park halindeki kamyona çarpan Ahmet İspir hemen hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Çevreden koşan vatandaşlar, sürücünün telefonunu bulduğunda canlı yayın hala açıktı ve sosyal medyada emojiler gelmeye devam ediyordu. İşte, sürücünün cep telefonun yansıyan sesler...
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