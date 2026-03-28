Sosyal medyanın gaspçı sahte sevgili çetesi çökertildi!

Ankara’da sosyal medya üzerinden erkekleri ağlarına düşürüp, "sevgili" vaadiyle götürdükleri evlerde darp ve silah zoruyla gasp eden organize suç örgütü, polisin titiz takibiyle çökertildi. Mağdurları "videolarınızı yayarız, ailenize anlatırız" diyerek susturan çetenin, bugüne kadar 20 ayrı eyleme karıştığı belirlendi.

Ankara'da sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkekleri 'sözde sevgili' olarak gasp eden çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu Asayiş Şube Gasp Büro ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkeklerle 'sözde sevgili' olarak götürdükleri evlerinde gasp eden bir şebekeye yönelik operasyon düzenlendi.

Yapılan çalışmalarda şebekenin üyelerinin internetten sosyal medyadan erkeklerle tanışmalarının ardından onlarla sözde sevgili olarak evlerine götürdükleri belirlendi. Gittikleri evlerde çete üyleri mağdurları hedef alarak silahla tehdit edip, döverek paralarını aldılar hesaplarından para göndermesini sağladılar.

Yapılan fiziki ve teknik takip neticesinde toplam 20 olay tespit edildi. 'Bütün binayı ayağa kaldırırız ailene anlatırız, videoları internette yayarız' diye mağdurları korkuttular susturdular.

Mağdurlar özel durumlarının bilinmemesi için polise başvurmadılar ancak polis takibe alarak çeteyi deşifre etti.
23 şüpheli yakalandı. 8'i Kadın 3 erkek 15 şüpheli tutuklandı.

