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Sosyal medyanın terör propagandacıları yakalandı

Sosyal medyanın terör propagandacıları yakalandı
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Manisa'da sosyal medya üzerinden eli kanlı bölücü terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Şubat'ta Turgutlu, Şehzadeler, Yunusemre ve Soma ilçelerinde terör örgütünün eylemlerinin engellenmesi, örgüt üyelerinin deşifre edilmesi ve etkinliklerinin önlenmesine yönelik Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, sosyal medyada araştırma yaptı. Araştırmalar sonucunda 5 kişinin PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi. Şüpheliler, eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarla 'Silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

DHA

Etiketler sosyal medyadan terör propagandası sosyal medya terör propagandası gözaltı manisa
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