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  4. 13 Ekim 2020 15:59

Sosyal medyayı ayağa kaldıran hayvan katliamı! İşkence yaparak öldürdü

Adana'da, harabe binadaki bir kişinin, yakaladığı kedileri işkence yaparak öldürdüğü iddia edildi. Olayla ilgili görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran hayvan katliamı! İşkence yaparak öldürdü
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Adana’nın Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde harabe binada bir kişinin, kedileri eziyet ederek öldürdüğü öne sürüldü. Mahallede yaşayanlar, bu kişiye tepki gösterip, yaşananları cep telefonuyla kayda aldı. Şüphelinin mahalleliyi görünce yanındaki ölü olduğu tahmin edilen kediyi gizlemeye çalıştığı anlar da görüntülerde yer aldı. Görüntülerin sosyal medyada da paylaşılması üzerine, çok sayıda kişi tepki gösterdi. Kullanıcılar, şüphelinin yakalanmasını istedi.

DHA

kedi , adana , işkence
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