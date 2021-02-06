Sosyal medyayı ayağa kaldıran şiddet! Kurtarın bu çocuğu bu kadının elinden

Sosyal medyada yer alan bir video büyük tepkilere neden oldu. Videoda bir kadın ufak bir kız çocuğunu döverken görülürken kız çocuğunun “anne” diye feryadı yürekleri dağladı.

Kadının adının Nurcan Serçe olduğu iddia edilirken kadının tutuklanması için sosyal medyada #NurcanSerceTutuklansın hashtagi açıldı.

Video kadın odada yer alan çocuğu olduğu iddia edilen diğer kişileri de olaya karışmaması için tehdit ediyor.