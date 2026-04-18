  4. Sosyal medyayı karıştıran iddia: Kahramanmaraş canisi ölmedi mi?

Güncelleme:

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kahramanmaraş’ta bir okulda silahlı saldırı düzenleyen saldırganın ölmediği yönündeki iddiaları yalanladı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda silahlı saldırı düzenleyerek 1 öğretmen ve 8 öğrenciyi öldüren, 17 öğrenciyi de yaralayan İ.A.M.'nin hayatta olduğu iddiası sosyal medyada gündem oldu. 

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya ve dijital platformlarda yayılan "Kahramanmaraş’taki olayın faili ölmedi" iddialarına yanıt verdi. Yapılan resmi açıklamada, söz konusu iddiaların tamamen asılsız olduğu ve toplumda güvensizlik yaratmayı amaçladığı vurgulandı. Failin tüm adli ve tıbbi süreçlerinin tamamlandığı belirtilerek, şahsın 16 Nisan 2026 tarihinde defnedildiği bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı.

DMM'nin sosyla medya hesabından açıklamada, "Bazı sosyal medya mecralarında ve dijital platformlarda, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen elim hadisenin failinin ölmediğine dair dolaşıma sokulan iddialar tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu saldırganla ilgili adli ve tıbbi süreçler tamamlanmış; şahıs 16 Nisan 2026 tarihinde gömülmüştür. Resmi kayıtlarla sabit olan bu gerçeğin aksine yapılan paylaşımlar; toplumsal hassasiyetleri istismar etmeyi, devlet-millet arasındaki güven bağını zedelemeyi, milli birlik ve bütünlüğümüzü sarsmayı isteyen bilinçli birer algı operasyonu ve kara propaganda faaliyetidir. Hukuk devletinin gereği olarak, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan ve toplumsal barışı tehdit eden bu tür içeriklerin sorumluları hakkında gerekli yasal süreçler başlatılmıştır. Milletimizin huzurunu bozmaya yönelik dezenformasyon içerikli paylaşımlara karşı hassas olunması; yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur" denildi.

DHA

Kayıp olarak aranan lise öğrencisi genç kız ölü bulundu
Türkiye'yi terk eden Merve Taşkın için istenen ceza belli oldu
Gülistan Doku soruşturmasında itiraf videosu dosyaya girdi: ''Hamile kaldı ben de kafasına sıktım''
Babasının hediyesi hayatını değiştirdi: Şimdi çiftliği var!
İstanbullulara müjde: Giriş ücreti 450 TL'den 1 TL'ye indirildi
Mesai arkadaşını 9 bıçak darbesiyle öldürdü! Dehşet anları kamerada
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8'e yükseldi
Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı geliyor!
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mesai arkadaşını 9 bıçak darbesiyle öldürdü! Dehşet anları kamerada Mesai arkadaşını 9 bıçak darbesiyle öldürdü! Dehşet anları kamerada Babasının hediyesi hayatını değiştirdi: Şimdi çiftliği var! Babasının hediyesi hayatını değiştirdi: Şimdi çiftliği var! Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı geliyor! Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı geliyor! İstanbullular dikkat: Bazı yollar trafiğe kapatılacak İstanbullular dikkat: Bazı yollar trafiğe kapatılacak Gülistan Doku soruşturmasında itiraf videosu dosyaya girdi: ''Hamile kaldı ben de kafasına sıktım'' Gülistan Doku soruşturmasında itiraf videosu dosyaya girdi: ''Hamile kaldı ben de kafasına sıktım'' Balıkesir'de eski yönetimden usulsüzlük skandalı: 13.9 milyon TL mahkeme kararıyla geri alınıyor Balıkesir'de eski yönetimden usulsüzlük skandalı: 13.9 milyon TL mahkeme kararıyla geri alınıyor Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8'e yükseldi Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8'e yükseldi Naci Görür'den endişelendiren uyarı: ''İnşallah beklenen büyük depremi üretmez'' Naci Görür'den endişelendiren uyarı: ''İnşallah beklenen büyük depremi üretmez'' Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan gemilere ateş açıldı! Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan gemilere ateş açıldı! Narin cinayeti davasının karar gününde şoke eden olay: Silahlarla yakalandı Narin cinayeti davasının karar gününde şoke eden olay: Silahlarla yakalandı
ABD-İran hattında tansiyon düşmüyor: Tahran'dan Trump'a yalanlama! ABD-İran hattında tansiyon düşmüyor: Tahran'dan Trump'a yalanlama! İstanbullulara müjde: Giriş ücreti 450 TL'den 1 TL'ye indirildi İstanbullulara müjde: Giriş ücreti 450 TL'den 1 TL'ye indirildi Temmuz zammı netleşiyor: Emekli ve memurlar için zam hesabı değişti Temmuz zammı netleşiyor: Emekli ve memurlar için zam hesabı değişti Kayıp olarak aranan lise öğrencisi genç kız ölü bulundu Kayıp olarak aranan lise öğrencisi genç kız ölü bulundu Diriliş Postası'nın yeni sahibi gazeteci Ersoy Dede oldu Diriliş Postası'nın yeni sahibi gazeteci Ersoy Dede oldu Ünlü iş insanı İnan Kıraç'ın evliliği resmen iptal edildi Ünlü iş insanı İnan Kıraç'ın evliliği resmen iptal edildi İran'dan ABD'ye rest: Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı! İran'dan ABD'ye rest: Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı! ABD ve İran yeniden masaya oturuyor! Tarih belli oldu ABD ve İran yeniden masaya oturuyor! Tarih belli oldu Türkiye'yi terk eden Merve Taşkın için istenen ceza belli oldu Türkiye'yi terk eden Merve Taşkın için istenen ceza belli oldu