Sosyal medyayı karıştıran iddia: Kahramanmaraş canisi ölmedi mi?

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kahramanmaraş’ta bir okulda silahlı saldırı düzenleyen saldırganın ölmediği yönündeki iddiaları yalanladı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda silahlı saldırı düzenleyerek 1 öğretmen ve 8 öğrenciyi öldüren, 17 öğrenciyi de yaralayan İ.A.M.'nin hayatta olduğu iddiası sosyal medyada gündem oldu.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya ve dijital platformlarda yayılan "Kahramanmaraş’taki olayın faili ölmedi" iddialarına yanıt verdi. Yapılan resmi açıklamada, söz konusu iddiaların tamamen asılsız olduğu ve toplumda güvensizlik yaratmayı amaçladığı vurgulandı. Failin tüm adli ve tıbbi süreçlerinin tamamlandığı belirtilerek, şahsın 16 Nisan 2026 tarihinde defnedildiği bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı.

DMM'nin sosyla medya hesabından açıklamada, "Bazı sosyal medya mecralarında ve dijital platformlarda, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen elim hadisenin failinin ölmediğine dair dolaşıma sokulan iddialar tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu saldırganla ilgili adli ve tıbbi süreçler tamamlanmış; şahıs 16 Nisan 2026 tarihinde gömülmüştür. Resmi kayıtlarla sabit olan bu gerçeğin aksine yapılan paylaşımlar; toplumsal hassasiyetleri istismar etmeyi, devlet-millet arasındaki güven bağını zedelemeyi, milli birlik ve bütünlüğümüzü sarsmayı isteyen bilinçli birer algı operasyonu ve kara propaganda faaliyetidir. Hukuk devletinin gereği olarak, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan ve toplumsal barışı tehdit eden bu tür içeriklerin sorumluları hakkında gerekli yasal süreçler başlatılmıştır. Milletimizin huzurunu bozmaya yönelik dezenformasyon içerikli paylaşımlara karşı hassas olunması; yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur" denildi.

