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  4. 18 Aralık 2018 20:19

Soymak için gelmişti... Pes etti !

Bursa'da bir hırsız, mağazanın camlarını içerisinde kiremit dolu çuvalla kıramayınca pes etti.

Soymak için gelmişti... Pes etti !
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Bursa'da bir hırsız, soymak için geldiği mağazanın camlarını içerisinde kiremit dolu çuvalla kıramayınca pes edip çuvalı yere atıp gitti.
 
Olay, merkez Nilüfer İlçesine bağlı Konak Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir mobilya mağazasını soymak için gelen kimliği belirsiz bir kişi, içerisi kiremit dolu çuvalla defalarca mağazanın cam kapısına vurdu. Çok sayıda vurmanın ardından başarısız olan hırsız camı kıramadı. Sonrasında ise dükkanı soymaktan vazgeçip kiremit dolu çuvalı bırakan hırsız olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mağaza sahibi İskender Ü. ise, "'Sabah geldiğimde dükkanın önünde içerisi kiremit dolu çuval gördüm. Güvenlik kamerasını açıp baktığımda ise bir kişi içerisi kiremit dolu çuvalla dükkanın camlarına vurarak kırmaya çalışıyordu. Fakat uzun süre bu şekilde cama vurup kıramayınca çuvalı yere bırakıp gittiğini gördüm" dedi.

İşyeri sahibi İskender Ü. şüphelinin yakalanması için polise şikayette bulunduğu belirtirken, polis ekipleri eşkali belirlenen hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

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