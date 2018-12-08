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  4. 08 Aralık 2018 14:14

Sözde şeyhe 5 kişiye cinsel istismardan 68 yıla kadar hapis talebi

Konya'da, kendisini şeyh olarak tanıtıp 5 kişiye 'cinsel istismarda' bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 65 yaşındaki zanlı hakkında 68 yıla kadar hapis cezası istendi.

Sözde şeyhe 5 kişiye cinsel istismardan 68 yıla kadar hapis talebi
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Başbakanlık İletişim Merkezi'ne(BİMER) şikayette bulunan bir kişi, sohbetlerine katıldığı, kendisini 'sözde halife' diye tanıtan sahte şeyh S.I.'nın, 5 kişiye cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan S.I., 2008 ve 2017 yılları arasında 17- 22 yaşlarındaki 5 erkeğe 'cinsel istismarda' bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
 
Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü duruşmasında Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı mütaalasında, S.I.'nın kendisini yüce bir kişi olarak tanıttığı, sohbetlerden ayrılmak isteyenlerin, 'başlarına türlü müsibetler ve fenalıklar geleceğini, helak olacağını' anlatarak, mağdurları korkutup, sohbetlere devamlılıklarını sağladığı belirtildi.

İSLAM DİNİNİ EMELLERİNE ALET EMİŞ

Mütaalada ayrıca S.I.'nın kişileri kandırmak için uydurma hikayeler anlattığı ve  'Bu ilim aktarma şeklidir, bu rahmani bir durumdur. Bana itaat ettiğin zaman manevi olarak rütbe alıp ilerleyeceksin' diyerek, mağdurları dudaklarından öptüğü, onlara cinsel istismar ve saldırıda bulunduğu kaydedildi. S.I.'nın, İslam dininde yeri olmayan ve asla kabul edilmeyen, dinen yasak olan ahlak dışı eylemleri, dini bilgisi zayıf olan mağdurlara, dinin bir gereği gibi yansıtarak İslam dinini kendi emellerine alet ettiği kaydedildi. 

ÖĞRENCİYE YARDIM ETME BAHANESİYLE YAKLAŞMIŞ

2014 yılında Konya'nın bir ilçesinden okumak için kent merkezine gelen bir öğrenciye yardım bahanesiyle evinin bodrum katında kalmasını sağlayan S.I.'nın, geceleri bodrum kattaki öğrencinin yanına giderek, kıyafetlerini çıkartıp,  'Şeriatta haram olan tarikatta helaldir' diye kandırıp, cinsel istismarda bulunduğu belirtildi. S.I.'nın daha sonra öğrenciden kendisine yönelik cinsel eylemlerde bulunmasını istediği ileri sürüldü. S.I.'nın istismarda bulunduğu kişilerden bazılarını birbirleriyle cinsel ilişkiye zorladığı da belirtildi. 

MEYVE VEREN AĞAÇ TAŞLANIR

Mütalaada S.I.'nın dini sohbetlerde, 'Meyve veren ağaç taşlanır', 'Yüksek dağlarda karlar erken yağar', 'Bana daha önce iftira atıp gidenler helak oldular' gibi sözlerle mağdurların gözünde kendisini yücelttiği, mağdurların üzerinde kesin itaat sağladığına yer verildi. Mağdurlarında S.I.'yı yüce bir insan olarak gördüklerinden seslerini çıkarmadıkları, S.I.'nın da bunu kullanıp mağdurları boyundan ve dudaktan öpme gibi eylemlerde bulunduğu belirtildi. 

BİLGİSAYARINDAN MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLER ÇIKTI 

S.I.'nın gözaltına alındıktan sonra Konya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bilgisayarında yapılan incelemede aralarında hayvanlarla insanların bir arada olduğu müstehcen videoların çıktığı vurgulandı. 

68 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında S.I.'nın, 5 erkeğe farklı zamanlarda birden fazla cinsel istismar ve saldırıda bulunduğu ve bilgisayarındaki müstehcen videolar ele geçirildiği için 68 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, S.I.'nın tutukluluk halinin devamına karar verirken, dava ileriki bir tarihe ertelendi.

 

DHA

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