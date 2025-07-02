  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Starbucks şubesi savaş alanına döndü: Tekmeler, yumruklar...

Starbucks şubesi savaş alanına döndü: Tekmeler, yumruklar...

Güncelleme:

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Starbucks'ta iki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde bulunan Starbucks'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Çevredeki vatandaşların araya girme çabaları sonuçsuz kalırken, kavga anları bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, şahısların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı görüldü. Ayrıca, masa ve sandalyeleri de birbirlerine attıkları görüldü.

İHA

text-ad
Etiketler kahve zinciri starbucks istanbul küçükçekmece kavga
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldı Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldı Lüks lojman davası sonuçlandı: Melih Gökçek ''usulsüz'' sarayını tahliye edecek! Lüks lojman davası sonuçlandı: Melih Gökçek ''usulsüz'' sarayını tahliye edecek! AK Parti'de İmamoğlu korkusu büyüyor: ''İmamoğlu cezaevinden çıkarsa biteriz'' AK Parti'de İmamoğlu korkusu büyüyor: ''İmamoğlu cezaevinden çıkarsa biteriz'' Ece Erken, daha önce eniştem dediği Sinan Akçıl'e aşkını ilan etti! Ece Erken, daha önce eniştem dediği Sinan Akçıl'e aşkını ilan etti! Numune hastanesinde skandal: Bir doktor gözaltında! Numune hastanesinde skandal: Bir doktor gözaltında! Şehir magandaları polise bıçakla saldırdı Şehir magandaları polise bıçakla saldırdı CHP lideri Özel, Erdoğan'ı kızdıracak rakamı açıkladı: ''Dünya siyaset tarihine geçti'' CHP lideri Özel, Erdoğan'ı kızdıracak rakamı açıkladı: ''Dünya siyaset tarihine geçti'' Sinem Ünsal tatil pozlarıyla hem mankenlere, hem de meslektaşlarına meydan okudu Sinem Ünsal tatil pozlarıyla hem mankenlere, hem de meslektaşlarına meydan okudu ''Delilerin Delisi'' Muhammed Yakut'un ölmeden önce söylediği son sözler ortaya çıktı ''Delilerin Delisi'' Muhammed Yakut'un ölmeden önce söylediği son sözler ortaya çıktı Zam yağmuruna hazır olun: Akaryakıt, sigara, alkol ve bedelli askerlik... Zam yağmuruna hazır olun: Akaryakıt, sigara, alkol ve bedelli askerlik...
Acun Ilıcalı'nın yasa dışı bahis davası başladı; aylık geliri ve savunması ortaya çıktı Acun Ilıcalı'nın yasa dışı bahis davası başladı; aylık geliri ve savunması ortaya çıktı Kayınpederi gelinini tabancayla vurarak öldürdü! Kayınpederi gelinini tabancayla vurarak öldürdü! TÜDER Başkanı Küçük'ten doğalgaza fahiş zamma çok sert tepki: ''Vatandaşla alay ediliyor!'' TÜDER Başkanı Küçük'ten doğalgaza fahiş zamma çok sert tepki: ''Vatandaşla alay ediliyor!'' Trump ağzını fena bozdu: ''Beni burada istedi. O o… çocuğu…'' Trump ağzını fena bozdu: ''Beni burada istedi. O o… çocuğu…'' AK Parti'nin otomobillerdeki dev ÖTV zammının araç satışlarına etkisi belli oldu AK Parti'nin otomobillerdeki dev ÖTV zammının araç satışlarına etkisi belli oldu Türkiye'nin tanınmış markaları da tağşiş listesine girdi! Türkiye'nin tanınmış markaları da tağşiş listesine girdi! Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana'da Sinan Engin'in bilemediği futbol sorusu olay oldu Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana'da Sinan Engin'in bilemediği futbol sorusu olay oldu Sahnede fenalaşmış, konseri yarım bırakmıştı... Ünlü sanatçının sağlık durumu belli oldu Sahnede fenalaşmış, konseri yarım bırakmıştı... Ünlü sanatçının sağlık durumu belli oldu Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı Arda Güler - Kenan Yıldız düellosunda kazanan belli oldu Arda Güler - Kenan Yıldız düellosunda kazanan belli oldu