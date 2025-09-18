Su kuyusunda can pazarı: 2 yaşındaki çocuk 10 saat boyunca mahsur kaldı

Üniversite rektöründen kadınlar için skandal paylaşım!

Oğlu tarafından 2 saat boyunca darbedilen anne hayatını kaybetti

Kredi kartı ile işlemlerdeki faiz oranları değişti!

Dev alışveriş merkezinde büyük yangın! Dumanlar her yeri kapladı...

CHP'de yerel deprem sürüyor: CHP'li 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor!

Tam 3 bin yıl yaşındaki Mısır'ın eşsiz altın bileziği kayboldu

Ali Koç intikam yemini etti: ''Türkiye Ferhat Gündoğdu'nun kim olduğunu görecek intikam alacağız''