Suç makinesi 8 aylık hamile kadın yakalandı

Tepecik Mahallesi'ndeki binaya dün giren kadını gören apartman sakinleri, şüphelenerek, polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, M.U.'yu gözaltına aldı. Polis, M.U.'nun, 9 Şubat günü Kadıköy Mahallesi'nde bulunan evden yaklaşık 1500 TL değerinde ziynet eşyası ve 420 TL çaldığı iddiasıyla arandığını tespit etti. 8 aylık hamile olduğu öğrenilen M.U.'nun daha önce 'ikametten hırsızlık' suçundan 69 sabıka kaydı olduğu belirlendi. M.U., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.





