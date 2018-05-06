CANLI MAÇ AKHİSARSPOR - GALATASARAY / MAÇTA 3 GOL VAR !
Türkiye'nin yeni zırhlısı görücüye çıkıyor
Türkiye'nin yeni zırhlısı görücüye çıkıyor
KKTC Cumhurbaşkanı'ndan ''Türkiye'' açıklaması
KKTC Cumhurbaşkanı'ndan ''Türkiye'' açıklaması
Ankara'dan sonra İzmir'i de sağanak yağış vurdu !
Ankara'dan sonra İzmir'i de sağanak yağış vurdu !
Aftan yararlanacak kişi sayısı belli oldu !
Aftan yararlanacak kişi sayısı belli oldu !
Kaza haberleri peş peşe geldi: Ölü ve yaralılar var
Kaza haberleri peş peşe geldi: Ölü ve yaralılar var
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı ! Çok kuvvetli geliyor
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı ! Çok kuvvetli geliyor
İl il Türkiye'de en çok kullanılan isimler
İl il Türkiye'de en çok kullanılan isimler
İstanbullular dikkat ! Bazı yollar trafiğe kapatıldı
İstanbullular dikkat ! Bazı yollar trafiğe kapatıldı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 06 Mayıs 2018 17:52

Suç makinesi 8 aylık hamile kadın yakalandı

İzmit'te, hırsızlık suçundan 69 sabıkası olan 8 aylık hamile M.U. (21), girdiği binada apartman sakinlerinin ihbarı sonucu yakalandı.

Suç makinesi 8 aylık hamile kadın yakalandı
A+ A-

Tepecik Mahallesi'ndeki binaya dün giren kadını gören apartman sakinleri, şüphelenerek, polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, M.U.'yu gözaltına aldı. Polis, M.U.'nun, 9 Şubat günü Kadıköy Mahallesi'nde bulunan evden yaklaşık 1500 TL değerinde ziynet eşyası ve 420 TL çaldığı iddiasıyla arandığını tespit etti. 8 aylık hamile olduğu öğrenilen M.U.'nun daha önce 'ikametten hırsızlık' suçundan 69 sabıka kaydı olduğu belirlendi. M.U., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 


DHA

hırsız , sabıka
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM