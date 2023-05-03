Suç örgütü liderinin sağ kolu yakalandı

İstanbul'da Barış B.'nin lideri olduğu suç örgütüne yönelik yapılan operasyonlar kapsamında, B.'nin sağ kolu olarak bilenen Kemal Ü. yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Bolu'da yakalandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve İtalya'da yakalanan Barış B.'nin yönettiği suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 8 ilde operasyon yaptı. Operasyonlarda B. için çalıştığı belirlenen 131 kişi gözaltına alındı. Organize ekipleri, B.'nin sağ kolu olan Kemal Ü.'nün de yakalanması için çalışmalarına devam etti. Kemal Ü.'nün yurt dışına kaçacağını belirleyen ekipler, çalışmalarını bu noktada yoğunlaştırdı. Teknik ve fiziki çalışmaların ardından şüphelinin E.A adına sahte kimlik düzenlediğini belirleyen ekipler, yurt dışına kaçmak için İstanbul'dan kara yoluyla hareket eden şüpheliyi, Bolu'da aracını durdurarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ü.'nün Ruby isimli gece kulübünün güvenlik görevlisinin öldürülmesi, Cihan E.'ye yönelik öldürmeye teşebbüs eylemi ile Fermas ve Rolls Rolyce isimli iş yerlerine yönelik uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen silahlı saldırı olayının azmettiricisi olduğu öğrenildi.

DHA