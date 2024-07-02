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Suçüstü yakalanan hırsıza meydan dayağı

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İstanbul'un suç semti Esenyurt'ta aracına girmeye çalışan hırsızı komşuları ile birlikte dövdü...

Esenyurt’ta evinin önünde park halindeki aracına kimliği belirsiz bir şahsın girdiğini gören araç sahibi, komşuları ile sokağa çıkarak şahsı darp etti. Şüpheli, olay yerinden koşarak kaçarken o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

İstanbul'un suç semti Esenyurt'ta aracına girmeye çalışan hırsızı komşuları ile birlikte dövdü...

Olay, dün gece saatlerinde Talatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir şahıs, sokak üzerinde park halindeki araca girmeye çalıştı. O sırada evinden durumu fark eden araç sahibi, komşularına haber vererek sokağa çıktı. Mahalleli aracın içine giren hırsızı, araçtan indirerek sokak ortasında dövmeye başladı. Bir süre sonra şahıs, olay yerinden koşarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine sokağa gelen polis ekipleri konu ile ilgili çalışma yaptı. Yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

İHA

Etiketler esenyurt hırsız otomobil hırsızı dayak meydan dayağı
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