Suçüstü yakalandı: PKK'dan ''orman yangını'' talimatı
Türkiye'nin yazlarını kabusa çeviren orman yangınlarıyla ilgili terör örgütü PKK'nın talimatı üzerine harekete geçen bir kişi orman yangını çıkarma hazırlığındayken yakalandı.
Antalya'da emniyet güçleri orman terörüne geçit vermedi! İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, orman yakma hazırlığında olan kişinin Antalya’da yakalandığı duyuruldu.
Bakanlık, yakalanan kişinin terör örgütü PKK’nın talimatıyla harekete geçtiğini bildirdi.
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