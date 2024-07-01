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Suda kaybolan çocuk 40 km uzakta bulundu

Suda kaybolan çocuk 40 km uzakta bulundu
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi, yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulundu.

Kırsal Anaz Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalına giren İ.A. (13) akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri ile dalgıç polisler yönlendirildi.

Kanalda arama yapan ekipler, çocuğun cesedini suya girdiği yerden yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta buldu.

Sudan çıkarılan çocuğun cenazesi, incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AA

Etiketler Şanlıurfa haliliye sulama kanalı
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