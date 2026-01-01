  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Güncelleme:

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde sulama kanalında bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Divarlı beldesi çay mevkiinde bir kişiyi hareketsiz halde su kanalında gören vatandaşlar durumu acil çağrı merkezine bildirdi. Yapılan ihbarın üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 42 yaşındaki Turgay Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Turgay Ç.'nin cenazesi hastane morguna kaldırılırken jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Turgay Ç.'nin kesin ölüm nedenini yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Okullarda kar tatili uzatıldı: İşte 2 Ocak Cuma günü eğitime ara verilen iller
Okullarda kar tatili uzatıldı: İşte 2 Ocak Cuma günü eğitime ara verilen iller
2026 yılının zamlı MTV tutarları belli oldu! Kim ne kadar ödeyecek?
2026 yılının zamlı MTV tutarları belli oldu! Kim ne kadar ödeyecek?
50 yaşında merdiven dayayan ünlü ismin değişimi herkesi şaşırttı!
50 yaşında merdiven dayayan ünlü ismin değişimi herkesi şaşırttı!
Biri oynadı, diğeri ağladı... İbrahim Tatlıses ve Asena ikilisi yıllar sonra yeniden yanyana...
Biri oynadı, diğeri ağladı... İbrahim Tatlıses ve Asena ikilisi yıllar sonra yeniden yanyana...
İstanbul'da kar eğlencesi faciayla bitti! Dehşet anları kamerada
İstanbul'da kar eğlencesi faciayla bitti! Dehşet anları kamerada
Sosyal medyanın güzel ismi ekranların yakışıklısı ile aşkını bu fotoğraflarla ilan etti
Sosyal medyanın güzel ismi ekranların yakışıklısı ile aşkını bu fotoğraflarla ilan etti
Genç iş insanının teknesine çarpıp ölümüne neden olan geminin kaptanının savunması ortaya çıktı
Genç iş insanının teknesine çarpıp ölümüne neden olan geminin kaptanının savunması ortaya çıktı
BM, Türkiye'nin ''Sakin Şehir'' ünvanlı eşsiz cennetini ''en iyi turizm köylerinden biri'' seçti
BM, Türkiye'nin ''Sakin Şehir'' ünvanlı eşsiz cennetini ''en iyi turizm köylerinden biri'' seçti
Etiketler niğde su kanalı cansız beden
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dünyanın konuştuğu ''kıyamet kahini'' Ebo Nuh tutuklandı! Dünyanın konuştuğu ''kıyamet kahini'' Ebo Nuh tutuklandı! Yeni yıla yeni zamlarla başladık: İşte A'dan Z'ye kalem kalem yeni vergi zamları! Yeni yıla yeni zamlarla başladık: İşte A'dan Z'ye kalem kalem yeni vergi zamları! Covid salgınını bilen medyum 2026 kehanetlerini açıkladı Covid salgınını bilen medyum 2026 kehanetlerini açıkladı İstanbul'da kar eğlencesi faciayla bitti! Dehşet anları kamerada İstanbul'da kar eğlencesi faciayla bitti! Dehşet anları kamerada TÜİK enflasyonu için gösterge olan İstanbul'un Aralık enflasyonu belli oldu TÜİK enflasyonu için gösterge olan İstanbul'un Aralık enflasyonu belli oldu Sosyal medyanın güzel ismi ekranların yakışıklısı ile aşkını bu fotoğraflarla ilan etti Sosyal medyanın güzel ismi ekranların yakışıklısı ile aşkını bu fotoğraflarla ilan etti Binlerce cep telefonunun sinyali kesildi! Yurt dışı telefonlar şimdi ne olacak? Binlerce cep telefonunun sinyali kesildi! Yurt dışı telefonlar şimdi ne olacak? Dünyanın en ünlü kayak merkezinde büyük patlama: Çok sayıda can kaybı var! Dünyanın en ünlü kayak merkezinde büyük patlama: Çok sayıda can kaybı var! Uyuşturucu taşıyan 2 tekne böyle havaya uçuruldu! Uyuşturucu taşıyan 2 tekne böyle havaya uçuruldu! Biri oynadı, diğeri ağladı... İbrahim Tatlıses ve Asena ikilisi yıllar sonra yeniden yanyana... Biri oynadı, diğeri ağladı... İbrahim Tatlıses ve Asena ikilisi yıllar sonra yeniden yanyana...
50 yaşında merdiven dayayan ünlü ismin değişimi herkesi şaşırttı! 50 yaşında merdiven dayayan ünlü ismin değişimi herkesi şaşırttı! Bir ülke daha yeni yıl itibarıyla euroya geçti Bir ülke daha yeni yıl itibarıyla euroya geçti 2026 yılının resmi tatilleri belli oldu: İşte yeni yılın tatil günleri... 2026 yılının resmi tatilleri belli oldu: İşte yeni yılın tatil günleri... Okullarda kar tatili uzatıldı: İşte 2 Ocak Cuma günü eğitime ara verilen iller Okullarda kar tatili uzatıldı: İşte 2 Ocak Cuma günü eğitime ara verilen iller İstanbul'da yeni yılın ilk ışıklarıyla büyük Gazze yürüyüşü... İstanbul'da yeni yılın ilk ışıklarıyla büyük Gazze yürüyüşü... Patronların ve çalışanların merakla beklediği 2026 yılı yemek bedeli istisnası belli oldu Patronların ve çalışanların merakla beklediği 2026 yılı yemek bedeli istisnası belli oldu Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Türkiye'yi beyaza bürüyen kar yağışı sürerken hafta sonunun hava durumu çok şaşırtacak Türkiye'yi beyaza bürüyen kar yağışı sürerken hafta sonunun hava durumu çok şaşırtacak BM, Türkiye'nin ''Sakin Şehir'' ünvanlı eşsiz cennetini ''en iyi turizm köylerinden biri'' seçti BM, Türkiye'nin ''Sakin Şehir'' ünvanlı eşsiz cennetini ''en iyi turizm köylerinden biri'' seçti