Sultangazi yine karıştı ! Polis müdahale etti

Sultangazi'de dün gece Afgan uyruklu kişiler tarafından Ramazan Şahin(24) bıçaklanarak öldürüldüğü iddiasına mahallelinin tepkisi sürüyor. Olayı protesto ederek ateş yakan gruba polis TOMA ile tazyikli su sıkarak müdahale etti. Polis, grubun önünü keserek kaymakamlığa doğru yürümelerine engel oldu. Grup, Şahin'in baba evinin önünde bir süre slogan atarak dua ettikten sonra dağıldı.

İsmetpaşa Mahallesi'nde dün gece kızlara laf attıkları iddia edilen Afgan uyruklu kişileri ile mahallenin gençleri arasındaki kavga ile başlayan olaylarda Ramazan Şahin bıçaklanarak öldürüldü.

Mahalleli, bu akşam saatlerinde de olayın yaşandığı yerde toplanarak protesto eylemi yaptı. Bazı kişilerin ateş yakması üzerine polis, TOMA ile tazyikli su sıkarak grubu dağıttı. Yakılan ateşi de TOMA'yla su sıkarak söndürdü. Polis, bir daha biraraya gelen grubun önünü keserek Sultangazi Kaymakamlığı'na doğru yürümelerine engel oldu. Grup, daha sonra öldürülen Ramazan Şahin'in baba evinin önünde toplanarak bir süre slogan attı. Grup, burada dua ettikten sonra dağıldı.

Polisin mahalledeki güvenlik önlemleri sürüyor.