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  4. 10 Şubat 2021 18:57

Sultangazi’de maganda dehşeti: 6 gözaltı

Sultangazi’de polis rastgele silahla ateş ederek genel güvenliği tehlikeye soktukları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi’de 3 Şubat 2021 günü saat 23.45'te Zübeyde Hanım Mahallesi’nde silahla ateş eden kişilerin bulunduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler şüphelilerin kaldıkları evlere baskın yaptı. Evlerde yapılan aramalarda 8 adet farklı markalarda tabanca ele geçirilirken, B.B., Ö.S.G., M.E.K., M.İ., U.U., ve E.B., gözaltına alındı.

Öte yandan şüpheli B.B.'nin ilçe dahilinde 6 adet "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" konusunu gerçekleştiren kişilerle birlikte olduğu belirlendi. Şüphelilerin 3 Şubat 2021 tarihinde sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptıkları, kişilerin tamamında silah bulunduğu ve şüpheli B.B.'nin silahla tavana bir el ateş ettiği de tespit edildi.

Öte yandan bir şüpheli de silahla caddede rastgele ateş etme anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. 4 Şubat 2021 tarihinde adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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