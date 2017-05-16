Sultangazi’deki cinayetin ardından 116 yabancıya sınır dışı kararı

İstanbul’da Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde Afgan ve Suriye uyruklu kişilerle mahalle sakinleri arasında yaşanan kavgada Ramazan Şahin hayatını kaybetti. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis şüphelileri ararken, mahalle sakinleri ile yabancı uyruklu mülteciler arasında gerilim yaşandı. Gerilim kavgaya dönüşünce, yabancı uyruklu 14 kişi yaralandı. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi olayların büyümesini engelledi. Polisin bölgede yaptığı çalışmalarda yabancı uyruklu 116 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin sınır dışı edileceği belirtildi.

Cinayetle ilgili polisin yaptığı çalışmalarda ise 1 şüpheli yakalandı. Aramalarda cinayette kullanıldığı değerlendirilen 1 bıçak ele geçirildi.