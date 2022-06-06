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Sünnet düğününde maganda terörü

Sünnet düğününde maganda terörü

İstanbul Kağıthane'de, sitenin önünde düzenlenen sünnet eğlencesinde, 3 kişi havaya ateş açtı. Şüpheliler gözaltına alınırken, o anlar kameraya yansıdı.

Kağıthane Merkez Mahallesi'nde bulunan sitenin önünde geçen cumartesi sünnet eğlencesi düzenlendi. Eğlenceye katılanlar davul zurna eşliğinde dans edip meşale yaktı. Gruptaki 3 kişi tabanca ile defalarca havaya ateş etti. Çevredekilerin canlarının hiçe sayıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüler üzerine harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ö.D., O.D. ve Y.K. isimli şüphelileri yakaladı. 3 kurusıkı tabanca da ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, serbest bırakıldı. 

DHA

Etiketler kağıthane sünnet maganda
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